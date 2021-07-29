Український футбольний клуб "Шахтар" на своєму офіційному сайті та акаунтах у соцмережах привітав з днем ​​народження російського композитора Ігоря Крутого, який постійно відвідує анексований Крим.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 29 липня, Крутому виповнилося 67 років. З цієї нагоди “Шахтар” вирішив розмістити привітання на усіх своїх цифрових ресурсах.

Зокрема, привітання з’явилося на офіційному сайті клубу. “Гірники” зичать Крутому “міцного здоров’я, творчого натхнення, миру і добробуту”.

В Instagram клубу з’явилося відеопривітання. Його розмістили не у стрічці, а в Stories. Особисто Крутого привітав воротар Андрій П’ятов та помічник головного тренера клубу Даріо Срна.

У Facebook й Twitter клубу з’явилися однакові привітання.

Зазначимо, що Ігор Крутой регулярно відвідує анексований Росією Крим. При цьому він свідомо робить це незаконно, порушуючи українське законодавство.

Крутой неодноразово організовував музичні фестивалі на території окупованого Росією Криму. Зокрема, восени минулого року композитор був одним з організаторів пісенного конкурсу “Дитяча нова хвиля”.

У 2018 році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

До речі, Крутой досі має звання народного артиста України. У 2011 році це звання йому надав експрезидент-утікач Віктор Янукович.

Крім того, Крутой – давній друг українського олігарха – власника ФК “Шахтар” Ріната Ахметова. За даними “Громадського“, саме Крутой допомагає Ахметову вести бізнес на анексованому півострові.