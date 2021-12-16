З ранку 16 грудня кілька сотень шахтарів прийшли під будівлю Верховної Ради, де сьогодні заплановане позачергове засідання для розгляду державного бюджету на наступний рік. Гірники вимагають виплатити заборгованість по зарплаті, яка сягає 2 млрд грн.

Учасники акції наполягають на розгляді законопроєкту №5891-1 про виділення до кінця року 2,4 млрд грн для стабілізації роботи державних шахт та виплати заробітної плати гірникам, повідомляють Букви.

Шахтарі також планують провести акції протесту під Офісом президента, Кабінетом міністрів та Міністерством енергетики.

Як повідомляється на сторінці Незалежної профспілки гірників України, наразі шахтарі відмовляються працювати до погашення боргів по зарплаті. Зокрема, у режимі простою через відмову шахтарів спускатися у вибій знаходиться шахта “Степова” ДП “Львіввугілля”. Зарплатний борг перед трудовим колективом підприємства залишається на рівні 330 млн грн.

Загальний борг перед працівниками вугільних підприємств держсектору до кінця року сягне майже 3 млрд грн.