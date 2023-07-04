Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович поділився думкою щодо контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що задля того, аби українські війська повернули всі окуповані території - зокрема Крим та Донбас - потрібно "ще 2-3 контрнаступи".

Джерело: інтерв’ю Арестовича журналісту Дмитру Гордону

Як зазначив Арестович, для виходу ЗСУ на кордони 1991 року Україні необхідно “ще 2-3 контрнаступи”. Водночас він задався питанням, чи надасть Захід Україні озброєння для наступних контрнаступів.

“І якщо ми дамо їм (війська РФ – ред.) можливість знову 9 місяців закопуватись, то навіть з F-16 нам буде дуже-дуже непросто і з ATACMS”, – сказав Арестович.

Він пояснив, що при наявності винищувачів F-16 українські пілоти завдаватимуть ударів по окупантах в тилу, однак з “мінами” та “окопами” нічого не станеться, тому піхоті “знову доведеться йти на ці міни пішки”.

“У цьому проблема. І все через те, що їм (військам РФ – ред.) дається час. ЧСунь Цзи ще казав – я їм всім цитував Сунь Цзи – війна любить швидкість та не любить затягування”, – додав Арестович.