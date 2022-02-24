Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.
Наразі важкі бої ведуться за міста Щастя та Станиця Луганська.
Збройні сили агресора неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в лінію оборони Збройних сил України.
У відомстві повідомили, що українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу.
“Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. Під час боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив”, – йдеться у повідомленні.
В ООС додали, що у полон потрапили російські окупанти.
- Відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройні сили держави-агресора Російської Федерації нанесли більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.