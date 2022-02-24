Військові Збройних сил України взяли у полон ще кількох російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Наразі важкі бої ведуться за міста Щастя та Станиця Луганська.

Збройні сили агресора неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в лінію оборони Збройних сил України.

У відомстві повідомили, що українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу.

“Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. Під час боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив”, – йдеться у повідомленні.

В ООС додали, що у полон потрапили російські окупанти.