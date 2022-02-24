Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Наразі важкі бої ведуться за міста Щастя та Станиця Луганська.

Збройні сили агресора неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в лінію оборони Збройних сил України.

У відомстві повідомили, що українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу.

“Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. Під час боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив”, – йдеться у повідомленні.

В ООС додали, що у полон потрапили російські окупанти.

Фото: ООС | Facebook