За словами міністра фінансів Сергія Марченка, щоденні збитки від війни Росії в Україні скоротилися втричі — з $1,1 млрд на день до $370 млн.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

“Україна адаптувалася до війни і продовжує гідно відповідати на виклики, які постали перед фінансовою системою”, – відзначив Марченко.

Також він додав, що станом на кінець березня 2023 року, митні надходження збільшилися у 3 рази, а податкові зросли на 8%, порівняно з березнем 2022 року.

Під час обговорення проектів з відбудови, міністр фінансів зауважив, що 3,3 млрд доларів США Україна вже передбачила у держбюджеті на фінансування швидкого відновлення у 2023 році, яке оцінюється в 14,1 млрд доларів США. Решту Уряд розраховує залучити за підтримки міжнародних донорів.

Як зазначається, швидке відновлення включає 5 пріоритетних напрямів: відновлення енергетики, пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, підтримка малого та середнього бізнесу і гуманітарне розмінування.

“Масштабне відновлення оцінюється в 411 млрд доларів США, але війна продовжується, збільшуючи вартість відбудови країни. Водночас завдяки героїчним зусиллям воїнів України та звільненню значної частини території, щоденні збитки від війни зменшились до 370 млн доларів США на день з 1,1 млрд доларів США на початку повномасштабної війни, згідно зі звітом RDNA2”, – прокоментував Марченко.

Також Міністр фінансів запевнив міжнародних партнерів, що українці не готові йти на компроміс: “Українці сповнені рішучості продовжувати боротьбу до повного звільнення всіх територій, навіть у складних умовах воєнного часу. А швидкість перемоги України у війні залежить від швидкості та обсягів військової, фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, а також санкційного тиску на Росію”