Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Водночас за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%).
За даними Мінкульту, загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.
Зокрема, пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ). Відтак у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (31%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.
Загалом зазнали збитків:
- клубні заклади – 653;
- бібліотеки – 528;
- музеї та галереї – 69;
- театри та філармонії – 22;
- заклади мистецької освіти – 101.
У відомстві зазначили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.
“Зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – підкреслили у Мінкульті.
- За даними Світового банку, від початку збройної агресії Росії в Україні ворог вже зруйнував медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів.
- У Міндовкіллі зазначили, що, за попередніми підрахунками, надрам України завдано збитків на 10 трлн гривень. Нині прийнято та зареєстровано в Мін’юсті сім методик, згідно з якими підраховуються збитки, котрих завдала довкіллю війна РФ проти України.
- Протягом року повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали довкіллю України майже 1,9 трильйона гривень збитків.