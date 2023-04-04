Станом на 25 березня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України, збитків зазнали 1 373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 514 об’єктів – повністю зруйновані.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Водночас за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%).

За даними Мінкульту, загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Зокрема, пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ). Відтак у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (31%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Загалом зазнали збитків:

клубні заклади – 653;

бібліотеки – 528;

музеї та галереї – 69;

театри та філармонії – 22;

заклади мистецької освіти – 101.

У відомстві зазначили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

“Зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – підкреслили у Мінкульті.