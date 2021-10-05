Журналісти програми "Схеми" за допомогою технічних спеціалістів зуміли відновити кадри нападу рід час інтерв'ю в державному "Укрексімбанку". Відео можна переглянути в Мережі.

Про це повідомила ведуча “Схем” Наталія Седлецька у Facebook.

До цього відео з камери “видалили” працівники “УкрЕксімБанку” під час нападу на знімальну групу “Схем” у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Однак журналісти звернулися до технічних спеціалістів, які зуміли відновити втрачені кадри.

За інформацією Седлецької, працівники “УкрЕксімБанку” “видаляли відео” протягом години, однак техспеціалісти зуміли все відновити.

“Відео відновлене на обох картках з обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в “Укрексімбанку”. Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту, інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі”, – пояснила Седлецька.

Вона додала, що на відновленому відео зафіксовано вказівки Мецгера забрати у журналістів техніку, себто “забрать кассеты” і “вычистить все это г**но”.

Окрім цього, в об’єктив потрапив момент нападу на оператора, коли співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Ним виявився Ігор Тельбізов, директор департаменту банківської безпеки “УкрЕксімБанку”.

ДОВІДКА. Євген Мецгер очолив “Укрексімбанк” у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.