Про це повідомляється на сайті NASA.
“Хаббл” досліджує всесвіт 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це означає, що він спостерігав якесь дивовижне космічне диво кожен день в році, в тому числі в день вашого народження. На що “Хаббл” дивився у твій день народження? Введіть місяць і дату, щоб дізнатися!”- йдеться в описі сервісу.
Видання Science Alert зазначає, що з тих пір, як телескоп “Хаббл” був вперше запущений в 1990 році, він провів понад 1,4 мільйона спостережень за різними зірками, планетами і галактиками.
- Раніше NASA вдалося сфотографувати спіральну галактику NGC 4258 (M106), що знаходиться на відстані близько 23 мільйонів світлових років, яка нагадує феєрверк.