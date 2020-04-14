NASA з нагоди тридцятирічного ювілею з запуску телескопа "Хаббл" представило новий сервіс, який називається "Що бачив "Хаббл" у день вашого народження?".

Про це повідомляється на сайті NASA.

“Хаббл” досліджує всесвіт 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це означає, що він спостерігав якесь дивовижне космічне диво кожен день в році, в тому числі в день вашого народження. На що “Хаббл” дивився у твій день народження? Введіть місяць і дату, щоб дізнатися!”- йдеться в описі сервісу.

Видання Science Alert зазначає, що з тих пір, як телескоп “Хаббл” був вперше запущений в 1990 році, він провів понад 1,4 мільйона спостережень за різними зірками, планетами і галактиками.