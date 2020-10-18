Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Два дня намагався купити маску. Третій тиждень бронхіт, робив короткі вилазки на пів години, більше не виходить, розсипаюсь, в місця, де за логікою речей їх могли б продавати. Ні хр*на. Ні, масок то навалом, але я ж маю честь представляти в парламенті далеко не перше, але категорично не друге місце, тому потрібна була особлива. Не медична, яка є в кожній аптеці, а така, щоб на засіданні 20-го всі натурально подавилися від заздрощів. Хоча б людей двісті, ще п’ятдесят я б і сам задушив, інші норм. Просту якусь маску, якою можна було б, нарешті, замінити поліцейську, в якій я таскаюсь з лютого. Всім хороша, тільки неможливо дихати і хочеться тріснути когось дубиною. Так ось, не знайшов, зламався, ганчірка, поїду в ній”, – написав Бужанський.

Він поскаржився на українських виробників, які не можуть пошити “прикольні” маски.

“Але я не про свої гіркі страждання, а через неможливість вихвалятися продукцією легкої промисловості. Я про відсутність продукції цієї самої.

Здавалося б, уже всім зрозуміло, що це надовго. Якщо не назавжди. Людина, така істота, що весь час намагається присобачить до айфону лінзи, чохол з підігрівом, навушники з запахом м’яти, коротше, аксессуарозалежна. Але ж ні. Стогін про те, що дешевий імпорт вбиває внутрішнього виробника я чую постійно, і щось в цьому є. А тут інше, дуелянти не вийшли до сутички обидва, ні вітчизняний, ні китайський. Забавно, тому що через 2 місяці ми будемо по вуха завалені ялинковими іграшками, їх всі купують. Дивно, тому що маски теж всі купують”, – зазначив нардеп.