Людський мозок потребує турботи та уваги не менше, ніж фізичне тіло. Однією з порад як вберегти молодість цього важкого механізму є тренування для пам'яті, щоб не втрачати віри у власні здібності.

Про це повідомляє BBC Україна. Займатися когнітивним “спортом” Нерідко люди програмують себе на гірший результат, тим самим негативно налаштовуючи себе до незначних подій. Наприклад, людина у віці забула, що хотіла сказати, і тому припустила, що проблема полягає у послабленні пам’яті. Сумніви стосовно власних здібностей можуть матеріалізуватися, якщо людина буде у них вірити. Проте щось забути може особа у будь-якому віці, що є нормальним для будь-кого.

В Університеті штату Північна Кароліна у США досліджували питання того, чи можуть люди втратити розумові здібності, якщо вони насправді збереглися. Вчена Дайна Турон зазначила, що люди з віком можуть цьому посприяти, якщо будуть вірити, що вони слабшають. Аби цього не сталося треба вірити у власні здібності та піддавати мозок до регулярних перевірок. Щоб уберегти пам’ять треба почати її тренувати чи зробити тренінг інтенсивнішим. Однак довіряти виключно записним книжкам чи іншим додаткам не варто, щоб не розслабляти мозок.

Звертайте увагу на слух

Мозок страждає від травм вух, оскільки порушується зв’язок між інтелектом і органами чуття. “Сіра речовина” меншає, коли мозку потрібно витрачати більше ресурсів на увагу, а не на корисні стимули ззовні. Якщо не берегти вуха, то когнітивні здібності можуть зменшитися на 24% протягом шести років. Берегти слух треба у будь-якому віці. Наприклад, гучна рок-музика може зашкодити дрібним клітинам навіть за 15 секунд, а сушіння феном за близько чверть години. При відчутті, що можливо слух порушений, краще звернутися до лікаря, аби почати розв’язувати проблему якмога раніше. Музичні інструменти та вивчення мов — друзі пам’яті Під час вивчення нових мов чи опанування музичних інструментів розвивається пам’ять, увага, моторика і сенсорне сприйняття. Подібна “гімнастика” допомагає не втратити мозку з роками гнучкість і еластичність.

Згідно із дослідженням, музиканти на 60% менше схильні до розвитку деменції. Також вивчення принаймні однієї мови зменшує ризики хвороби Альцгеймера строком на п’ять років.

Люди, які мають високе інтелектуальне навантаження на роботі, можуть завдяки цьому тримати мозок у тонусі. Проте після виходу на пенсію позитивний ефект буде зберігатися недовго. Їжа для організму — їжа для мозку

Надмірне споживання холестерину може призвести до його накопичення в артеріях. У результаті доступ крові до мозку обмежується й порушується кровотік. Це може призвести до недостатньої кількості їжі та кисню для “розуму”. Нейрони вкрай чутливі до гормонів, як, наприклад, інсулін, що виробляє шлунково-кишковий тракт.

Надмірне споживання солодких чи висококалорійних продуктів впливає на інсулінову сигналізацію. Порушення можуть утворити атеросклеротичні бляшки в судинах мозку.

Натомість корисними для організму є жирні кислоти Омега-3, вітаміни D і B12, яких багато у морепродуках. Ці елементи гальмують старіння мозку на приблизно сім років.

Фізичний спорт

Приплив крові до мозку та підвищення кількості протеїнів стимулюють мозок до зростання і розвитку нейронних мереж. Активне життя та фізичне навантаження є одними із найбільш надійних і дієвих способів підтримання молодості мозку. Позитивно спорт впливає як на дітей, так і на дорослих. Наприклад, школярі, що підтримують фізичний тонус, краще навчаються, а пенсіонери мають гострішу пам’ять і вищий рівень концентрації уваги.

Заняття спортом не означають відвідування лише спортивного залу. Тренуваннями можуть бути кардіо, силові заняття, плавання чи йога. Краще обирати ту активність, що відповідає теперішньому рівню фізичної підготовки, вподобанням та стану здоров’я.

Спілкування та активна позиція у житі

Люди – соціальні істоти, тому спілкування із собі подібними стимулюють нас. Наявність розмов із друзями, родичами чи знайомими надихають на нові досягнення, допомагають від відчуття самотності, зменшують рівень тривожності та стресів. Активне соціальне життя зменшує на 70% ймовірність знищення “молодості” мозку, ніж в тих, хто має замкнений спосіб життя. Якщо казати про біологічну користь, то під час взаємодій з іншими мозок розвиває пам’ять, увагу та підтримує швидкість обробки нових даних.

Отож активне фізичне і соціальне життя, разом із правильним харчуванням та вірою у себе, можуть допомогти вберегтися від когнітивного старіння. Такий рецепт допоможе не лише залишитися “молодим у свідомості”, а й збалансує гормони, що нададуть щасливе й здорове життя.

Нагадаємо, що сон відіграє важливу роль у житті людини, прямо впливаючи як на фізичне, так і психічне здоров’я, відповідно, і на якість життя. МОЗ надали низку порад, як зробити свій сон кращим.