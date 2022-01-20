За даними Міністерства охорони здоров'я, у 2020 році від раку шийки матки померло понад 342 тисячі жінок. З них більше 2-х тисяч — в Україні. У зв’язку із цим, у відомстві наголошують на важливості профілактики та вчасного виявлення цього захворювання.

Про це інформує пресслужба МОЗ України.

Зазначається, що ризик розвитку раку шийки матки є у кожної жінки. Проте, завдяки профілактиці та вчасному виявленню захворювання, є високі шанси успішно побороти його, оскільки рак шийки матки добре піддається лікуванню.

У 99% випадках рак шийки матки розвивається через зараження вірусом папіломи людини (ВПЛ), який є досить поширеним. Найчастіше він передається під час статевого контакту. Проте, варто розуміти, що зараження ВПЛ не завжди стає початком розвитку онкологічного захворювання.

Щоб запобігти розвитку раку шийки матки, потрібно:

Регулярно проходити скринінг. Скринінг — це тестування жінок, які входять до групи ризику. Для цієї процедури можна використовувати ПАП-тест. Робити скринінг рекомендують кожні три роки, особливо жінкам віком від 30 до 49 років.

Дуже важливо виявити хворобу на ранніх строках, адже тоді шанси на повне одужання значно вищі.

Вакцинуватись проти ВПЛ. Саме щеплення від ВПЛ є ефективною профілактикою раку шийки матки. Завдяки щепленню ризик розвитку новоутворень зменшується на 90%.

Таке щеплення рекомендовано дівчаткам 9-14 років, до початку статевого життя. Робити ВПЛ можна і хлопцям, які можуть бути носіями ВПЛ. Дане щеплення захистить також від раку порожнини рота та горла, раку статевих органів та анусу.

У МОЗ додають, що вакцина проти ВПЛ не внесена для Національного календаря профілактичних щеплень, а тому батькам варто самостійно попіклуватись про імунопрофілактику свої дітей.