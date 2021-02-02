Про це він проінформував в Telegram.
“Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: “Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет”, а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі”, — повідомив міністр.
Він зазначив, що йому невідома мета шахраїв, та попросив усіх бути уважними та перевіряти номери, з яких такі дзвінки надходять.
“Всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті. За вказаними номерами прошу звертатися й тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв”, — додав він.
Ось згадані міністром номери МОН:
За словами Шкарлета, до правоохоронців МОН ще не зверталося, але юристи міністерства розглядають таку можливість.
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