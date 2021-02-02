Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив про випадки призначення шахраями зустрічей від його імені.

Про це він проінформував в Telegram.

“Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: “Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет”, а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі”, — повідомив міністр.

Він зазначив, що йому невідома мета шахраїв, та попросив усіх бути уважними та перевіряти номери, з яких такі дзвінки надходять.

“Всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті. За вказаними номерами прошу звертатися й тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв”, — додав він.

Ось згадані міністром номери МОН:

За словами Шкарлета, до правоохоронців МОН ще не зверталося, але юристи міністерства розглядають таку можливість.