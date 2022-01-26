Міністерство освіти і науки України рекомендує учнів шкіл 5-11 класів, студентів закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління відправити на дистанційне навчання.

Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду України.

Такі рекомендації пов’язані зі зростанням зафіксованих випадків інфікування COVID-19. Запровадити дистанційну форму навчання радять з 27 січня по 25 лютого.

Разом з тим, незалежно від епідемічної ситуації, учні 1-4 класів зможуть відвідувати школу.

Вищі військові навчальні заклади, військові підрозділи, коледжі сержантського складу, а також фахові коледжі зі специфічними умовами навчання не підпадають під цю рекомендацію – рішення про їх переведення на дистанційну форму навчання приймають держоргани, у сфері управління яких вони перебувають.

Щодо організації освітнього процесу з працівниками навчальних закладів, які переходять на дистанційну форму, у МОН рекомендують провести роз’яснювальні бесіди щодо організації освітнього процесу в умовах епідемії.

Нагадаємо, 25 січня в Україні було зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок інфікування COVID-19. Захворіло 2 809 дітей та 642 медпрацівники.