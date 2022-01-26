Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду України.
Такі рекомендації пов’язані зі зростанням зафіксованих випадків інфікування COVID-19. Запровадити дистанційну форму навчання радять з 27 січня по 25 лютого.
Разом з тим, незалежно від епідемічної ситуації, учні 1-4 класів зможуть відвідувати школу.
Вищі військові навчальні заклади, військові підрозділи, коледжі сержантського складу, а також фахові коледжі зі специфічними умовами навчання не підпадають під цю рекомендацію – рішення про їх переведення на дистанційну форму навчання приймають держоргани, у сфері управління яких вони перебувають.
Щодо організації освітнього процесу з працівниками навчальних закладів, які переходять на дистанційну форму, у МОН рекомендують провести роз’яснювальні бесіди щодо організації освітнього процесу в умовах епідемії.
Нагадаємо, 25 січня в Україні було зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок інфікування COVID-19. Захворіло 2 809 дітей та 642 медпрацівники.