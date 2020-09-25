Українські школярі, які пройшли самоізоляцію, не зобов'язані здавати тест або приносити довідку про стан здоров'я для того, щоб повернутися до навчального процесу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти України.

Самоізоляція для школярів передбачена в разі, якщо в класі є підтверджений СОVID-19 хоча б у одного з учнів. У такому випадку всі інші йдуть на 14-денну самоізоляцію.

Самоізоляція учнів в такому випадку передбачена постановою уряду №641 і постановою головного державного санітарного лікаря України №50.

У цих нормативних документах нічого не сказано про те, що є якісь обмеження для учнів, які закінчили самоізоляцію і хочуть повернутися в школу.

Після закінчення терміну самоізоляції вони не повинні здавати тест на коронавірус, а також не зобов’язані надавати довідки про стан здоров’я для продовження навчання.