Про це він казав сьогодні під час засідання Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, внутрішнє авіасполучення буде запущено 5 червня, зовнішнє – 15 червня.

Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів.

“З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти з 15 червня закордонне авіасполучення. Так само ми хочемо, аби кафе і ресторани з 5 червня почали приймати відвідувачі в середині закладів. Звичайно, всі правила по дистанції, дезінфекції мають виконуватись”, – сказав Шмигаль.