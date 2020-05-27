Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні на засіданні Уряду представив програму стимулювання української економіки після спаду через коронавірус.

Про це повідомляя кореспондент #Букв.

За його словами, над створенням програми працювали понад 90 аналітичних центрів, десятки бізнес-асоціацій і компаній. Також була створена Рада економічного розвитку і шість функціональних груп: з підтримки малого і середнього бізнесу, міжнародної торгівлі, інвестицій, інновацій, ринку праці та регулювання.

“Це дозволило нам сформулювати дорожню карту змін, де ми першочергово впроваджуємо заходи з високим ефектом і низькою складністю впровадження. Тобто те, що можна зробити якомога скоріше і отримати найвищий ефект. Червоною лінією, яка проходить через усю програму, є принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створю робочі місця в Україні. Звісно ж, це пріоритет, локалізація, здоровий економічний націоналізм. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Тому одна з частин так і називається: захист українських товарів і послуг від їх імпортних конкурентів”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що якщо є два однакові виробники, наприклад, вагонів чи автобусів, то пріоритет має бути у заводу, на якому працюють українці і який знаходиться в Україні.

При цьому, прем’єр зазначив, що мови про повну відмову від імпорту не йде.

“Це не означає, що ми будемо кидатися в крайнощі, проте відтепер Україна буде використовувати весь спектр інструментів світової організації торгівлі та генеральної угоди товарів і торгівлі для захисту наших підприємств”, – пояснив Шмигаль.

Допомога бізнесу:

доступні кредити;

запуск грантових програм;

розширення участі малого та середнього бізнесу у державних закупівлях;

всебічна допомога з виходом на зовнішні ринки;

зменшення податкового навантаження на малий і середній бізнес;

спрощення роботи малого і середнього бізнесу.

“Наш успіх показовий, коли прості ФОПи більше не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів, а України увійде в ТОП-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша ціль, це дуже важливо максимально спростити роботу малому бізнесу, особливо мікро-бізнесу . Сам документ ми швидко опублікуємо і зберемо додаткові відгуки. Ми активно почнемо впроваджувати кожен крок стратегії, щоб вийти на економічне відновлення вже в другій половині цього року”, – додав очільник Уряду.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко уточнив, що програма Уряду містить 3 розділи.

Зокрема, для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).

За рішенням засідання Уряду, повна версія програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.