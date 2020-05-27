Про це повідомляя кореспондент #Букв.
За його словами, над створенням програми працювали понад 90 аналітичних центрів, десятки бізнес-асоціацій і компаній. Також була створена Рада економічного розвитку і шість функціональних груп: з підтримки малого і середнього бізнесу, міжнародної торгівлі, інвестицій, інновацій, ринку праці та регулювання.
“Це дозволило нам сформулювати дорожню карту змін, де ми першочергово впроваджуємо заходи з високим ефектом і низькою складністю впровадження. Тобто те, що можна зробити якомога скоріше і отримати найвищий ефект. Червоною лінією, яка проходить через усю програму, є принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створю робочі місця в Україні. Звісно ж, це пріоритет, локалізація, здоровий економічний націоналізм. І ми будемо рухатися в цьому напрямку. Тому одна з частин так і називається: захист українських товарів і послуг від їх імпортних конкурентів”, – сказав прем’єр.
Він зазначив, що якщо є два однакові виробники, наприклад, вагонів чи автобусів, то пріоритет має бути у заводу, на якому працюють українці і який знаходиться в Україні.
При цьому, прем’єр зазначив, що мови про повну відмову від імпорту не йде.
“Це не означає, що ми будемо кидатися в крайнощі, проте відтепер Україна буде використовувати весь спектр інструментів світової організації торгівлі та генеральної угоди товарів і торгівлі для захисту наших підприємств”, – пояснив Шмигаль.
Допомога бізнесу:
- доступні кредити;
- запуск грантових програм;
- розширення участі малого та середнього бізнесу у державних закупівлях;
- всебічна допомога з виходом на зовнішні ринки;
- зменшення податкового навантаження на малий і середній бізнес;
- спрощення роботи малого і середнього бізнесу.
“Наш успіх показовий, коли прості ФОПи більше не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів, а України увійде в ТОП-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша ціль, це дуже важливо максимально спростити роботу малому бізнесу, особливо мікро-бізнесу . Сам документ ми швидко опублікуємо і зберемо додаткові відгуки. Ми активно почнемо впроваджувати кожен крок стратегії, щоб вийти на економічне відновлення вже в другій половині цього року”, – додав очільник Уряду.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко уточнив, що програма Уряду містить 3 розділи.
Зокрема, для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).
За рішенням засідання Уряду, повна версія програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.
- Раніше повідомлялось, що у 2020 році українська економіка скоротиться на 5 %, але у наступні роки відновить зростання на рівні близько 4 %.