Прискорення інфляції в Україні пояснюється об'єктивними чинниками, проте є також спроби монопольної змови та маніпуляцій на ринку.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня були опубліковані дані Державної служби статистики, згідно з якими спостерігається “певне прискорення інфляційних процесів” в Україні.

Шмигаль запевнив, що уряд “у щоденному режимі оцінює дані про ціни та соціальні товари – ціни на продукти, які зростають найбільше”.

“Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори. Але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни”, – наголосив Шмигаль.

За його словами, те саме стосується і цін на пальне – бензин, дизпаливо. Шмигаль прогнозує їх стабілізацію вже наприкінці березня.

“Звичайно, є об’єктивний фактор (зростання цін на пальне, – ред.), адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи. Споживачі повинні мати доступ до якісного, доступного пального. За нашими очікуваннями стабілізація цін (на пальне, – ред.) відбудеться вже наприкінці березня“, – додав він.

(На відео – з 8:15)

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у лютому 2021 року проти січня 2021 року збільшилися на 1,0%; проти лютого 2020 року – на 7,5%.

У лютому 2021 року найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор.

На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Ціни на алкогольні напої підвищилися на 1,4%, на тютюнові вироби – на 1,3%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 1,9%. Водночас на 1% подешевшали автомобілі.