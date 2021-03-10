Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що цього тижня були опубліковані дані Державної служби статистики, згідно з якими спостерігається “певне прискорення інфляційних процесів” в Україні.
Шмигаль запевнив, що уряд “у щоденному режимі оцінює дані про ціни та соціальні товари – ціни на продукти, які зростають найбільше”.
“Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори. Але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни”, – наголосив Шмигаль.
За його словами, те саме стосується і цін на пальне – бензин, дизпаливо. Шмигаль прогнозує їх стабілізацію вже наприкінці березня.
“Звичайно, є об’єктивний фактор (зростання цін на пальне, – ред.), адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи. Споживачі повинні мати доступ до якісного, доступного пального. За нашими очікуваннями стабілізація цін (на пальне, – ред.) відбудеться вже наприкінці березня“, – додав він.
(На відео – з 8:15)
За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у лютому 2021 року проти січня 2021 року збільшилися на 1,0%; проти лютого 2020 року – на 7,5%.
У лютому 2021 року найбільше (на 7,6–5,5%) подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор.
На 3,8–1,3% зросли ціни на м’ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, масло. Водночас на 0,2–0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.
Ціни на алкогольні напої підвищилися на 1,4%, на тютюнові вироби – на 1,3%.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 1,9%. Водночас на 1% подешевшали автомобілі.
- Раніше Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік: зростання споживчих цін становитиме 7%.