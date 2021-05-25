Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини зі спеціальним посланником президента США з питань клімату Джоном Керрі. Темами обговорення були енергетична безпека, а також співпраця у сфері відновлювальної енергетики й зеленого переходу.

Про це поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів.

Шмигаль, зокрема, поінформував Керрі, що на тимчасово окупованих українських територіях вже закрито десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур. І це загрожує безпеці регіону. Йдеться про тимчасово окуповані території Донбасу.

Голова Кабміну наголосив, що на деяких об’єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води до питних горизонтів, і через річкову систему – до Азовського моря.

“Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовувалось майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання”, — зазначив Шмигаль.

Обговорювалося і питання боротьби зі змінами клімату. Шмигаль запевнив Керрі, що Україна ставить перед собою масштабні цілі у цій сфері й прагне “взяти таке зобов’язання, що буде амбітним, але в той же час реалістичним і досяжним”.

За словами очільника уряду, відповідні обговорення вже відбуваються між міністерствами, бізнесом та громадськістю.

Шмигаль додав, що Україна готова спільно із США працювати над різними проєктами, які стосуються змін клімату та розвитку “зеленої” економіки на основі нових технологій.

Прем’єр повідомив співрозмовнику, що на східних територіях України “є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності”.

“Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створено кластер сучасних виробництв. В уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів”, — заявив Шмигаль, запросивши США до участі в цих проєктах.