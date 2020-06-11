Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що літні дитячі табори цьогоріч можуть не відкрити через епідемію коронавірусу.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

Шмигаль наголосив, що особисто він виступає проти відкриття літніх таборів цьогоріч, адже діти можуть підхопити коронавірус та принести його в родину.

При цьому, наразі Уряд чекає дані від Міністерства охорони здоров’я, щоб ухвалити остаточне рішення.

“Я маю великі сумніви про доцільність відкриття дитячих таборів в цьому році. Але, ми домовилися з рядом міністерств, з МОЗ, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи, переконання. Якщо зможуть переконати в тому числі й Кабмін, як колегіальний орган, можливо ми підемо на ці речі. Але поки я, як і ви, ставлюся дуже насторожено до можливості відкриття дитячих таборів найближчого місяця як мінімум”, — сказав прем’єр.

Він додав, що у п’ятницю до кінця дня або в понеділок МОЗ надасть свої розрахунки.