Про це сказав прем’єр-міністр України в інтерв’ю “Українському радіо“.

“Відкриття метрополітену передбачається у два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен працюватиме у звичному режимі. П’ятий етап – це фактичне завершення карантину”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що відновлення роботи метрополітену відбуватиметься у кілька етапів.

“Ми розробили декілька зон і декілька етапів. Тобто є червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п’ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро — це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв’язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким фактором, як можливість зараження в метро, швидким розповсюдженням епідемії у великих містах”, – пояснив голова уряду.