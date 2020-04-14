Про це він заявив в традиційному відеозверненні, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

“У нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня”, – сказав Зеленський.

За словами Президента, під час великодніх свят всім важливо залишатися вдома.

Водночас Президент нагадав про спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі, де захворіли вже близько 100 ченців.

“Вся ця ситуація демонструє, що для коронавірусу неважливі ваші національність, стать і віросповідання, демонструє, що не можна ставитися до хвороби легковажно. Тому я в черговий раз закликаю вас на великодні свята залишатися вдома”, – підкреслив він.

Також Володимир Зеленський додав, що “від поведінки і дисципліни українців на Великдень будуть залежати подальші терміни карантину”.

Звернення Володимира Зеленського щодо пожежі в Зоні відчуження та прибуття нових медичних вантажів. Сьогоднішнє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав з доповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. За словами Глави держави, відкритого вогню там наразі не спостерігається – атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує. Нацполіція вже затримала осіб, які здійснили підпал. На них чекає суворе покарання. Крім того, Президент України повідомив про прибуття нових медичних вантажів, а також зазначив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.Водночас Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися ще зарано, й закликав українців бути на Великодні свята вдома. А також дав традиційну пораду, чим зайнятися на карантині, запропонувавши низку посилань на великі добірки електронних книжок з українських бібліотек: Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрогоhttps://elib.nlu.org.ua/Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києваhttp://lukl.kiev.ua/Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/ Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 14. April 2020