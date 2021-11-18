Американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, лауреат премій "Оскар" Шон Пенн відвідав лінію розмежування на Донбасі, щоб зібрати матеріал для документального фільму про Україну.

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook.

Шон Пенн планує зняти документальний фільм про Україну, аби розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні.

Щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії, американський актор і кінорежисер відвідав один із населених пунктів Приазов’я – він чи не найбільше постраждав від російсько-української війни.

Під час свого візиту Шон Пенн поспілкувався з українськими військовими, які у складі одного з підрозділів Збройних сил України боронять українські землі.































Шон Пенн приїхав на Донбас, щоб зняти документальний фільм про Україну // 16 фото

Для американської делегації виявилося несподіванкою те, що значний відсоток військових ЗСУ – жінки. Вони на рівні з чоловіками виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення.