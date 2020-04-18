#Букви розповідають, як це відбувається і які зміни у багатовікову традицію внесла пандемія коронавірусу.

Церемонія сходження благодатного вогню

Благодатний вогонь сходить щороку напередодні православного Великодня. Вогонь називають символом нерукотворного світла Воскресіння Христового, який був згаданий апостолом Петром. Віруючі вважають, що полум’я з’являється в Кувуклії за молитвами православного патріарха і духовенства.

Єрусалимський Патріарх, пройшовши храм святого апостола Якова, направляється через південні двері до вівтаря храму Воскресіння. Вірменське, коптське і сирійське православне духовенство, яке увійшло після Єрусалимського Патріарха, прямує до нього і вимовляють звернення.

Після цього починається хресний хід, який триразово обходить Кувуклію. Після його закінчення Єрусалимський Патріарх роздягається і заходить до Кувуклії, його супроводжує вірменський архімандрит. В цей час грецький Патріарх молиться на Гробі Господньому.

Далі все затихає, люди моляться, чекаючи зішестя вогню. У цей час, за свідченнями деяких паломників, в храмі спостерігаються незвичайні явища – стовп світла, що з’являється з куполу храму, блискавки, сполохи світла. Через деякий час всередині Кувуклії з’являється світло, в храмі лунає дзвін. З віконець Кувуклії з’являються палаючі пучки свічок, що подаються грецьким Патріархом і вірменським архімандритом. Від їх свічок вогонь запалюють скороходи, після чого вогонь швидко поширюється по храму.

При цьому, священнослужителі, які стоять біля входу в Кувуклію, і прості паломники, які стоять уздовж шляху, по якому буде рухатися Патріарх, не запалюють свої свічки до моменту його виходу. Після того, як він з’являється і благословляє всіх світлом від своїх свічок, від них запалюють свої свічки грецькі священнослужителі. Потім Патріарх починає швидко просуватися вперед, так як з усіх боків до нього прямують люди, які бажають отримати вогонь від його свічок.

Що означає благодатний вогонь

Під час служби в храмі символічно розігруються Страсті Господні, поховання і воскресіння. Сам винос благодатного вогню (який в деяких традиціях прийнято називати “світлом”, а не “вогнем”), означає вихід воскреслого Ісуса Христа – Світла Істинного – з труни.

Петро Ніський писав, що першим очевидцем чуда був апостол Петро.

Як давно спостерігають це явище

Про чудо сходження благодатного вогню вперше письмово повідомлялося в IX столітті: свідоцтва приводили відразу кілька священнослужителів та паломників. Середньовічні очевидці стверджували, що лампади, які стоять на Гробі, запалювалися без присутності патріарха – він разом з народом знаходиться поза Кувуклії.

За словами одного з середньовічних авторів, які вперше описали явище, в храмі “раптово є блискавка і кадила запалюються”.

Чи бувало, що вогонь не сходив?

Щороку християни з трепетом чекають появи вогню, тому що існує можливість того, що дива не станеться. Однак в історії випадки, коли зішестя не відбувалося, дуже рідкісні.

Як відомо, після розколу 1054 року Римська церква вважала православних за віровідступників і виганяла з храмів – в тому числі з Храму Гроба Господнього. Православні вірять, що в 1101 благодатний вогонь не зійшов саме через те, що східним церквам не дали провести свою службу.

А ось в 1579 році диво сталося з великим запізненням і поза храмом, з чим пов’язана знаменита легенда про розсічену колону. За переказами, представники вірменської церкви домоглися у нового єрусалимського паші дозволу самим служити в храмі у Велику суботу. У цей самий день православних не пустили в храм, і в зазначений час вогонь не зійшов. Нарешті, після довгого очікування, пролунав гуркіт грому, одна з храмових колон тріснула, і з неї вийшов вогонь.

Згідно з іншою версією переказу про колону, в цей рік в храм не пустили жебраків, але божественне знамення продемонструвало, що благодатного вогню гідні всі.

Як буде проходити церемонія сходження вогню в умовах пандемії

Цього року через коронавірус церемонія пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

У Храмі Гробу Господнього будуть присутні тільки три священики вірменської апостольської церкви; Патріарх, єпископ і чернець з греко-православної церкви; представники коптської і сиро-яковитскої церков.

До церемонії також не допустять представників ізраїльських арабів-християн – зазвичай вони входили в зал натовпом, з шумом і криками, одних підлітків на плечах вносили інші – щоб забрати вогонь і рознести його по іншим церквам. Серед них існує переказ: якщо в Храмі немає місцевих арабів, вогонь не зійде.

Також в Храмі під час церемонії будуть присутні два поліцейських і два телеоператори, які проводитимуть пряму трансляцію. Ряд каналів скористаються камерами, встановленими в Храмі, але керованими дистанційно.

Передача благодатного вогню представникам інших країн і церков раніше здійснювалася в Храмі. Але в цьому році його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт, де на них чекатимуть спеціальні чартери, щоб розвезти його по країнам.