У Верховну Раду планують внести законопроект, яким підвищать штрафи підприємцям за недотримання встановлених норм карантину відповідно до регіонального зонування.

Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі “Громадського радіо”.

Радуцький пояснив, що штрафувати будуть на суму від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.

“Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не повинна пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну”, – пояснив нардеп.

Також він зазначив, що на суботній нараді у президента підготували спеціальний законопроект, який вже пройшов узгодження в комітеті.