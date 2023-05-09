Стів Возняк, співзасновник компанії Apple, попереджає, що штучний інтелект може ускладнити виявлення шахрайства та дезінформації. Він вважає, що штучний інтелект настільки розумний та відкритий для поганих гравців, які хочуть обдурити користувачів щодо того, ким вони є

Про це повідомляє BBC.

Через це Возняк вважає, щоб контент зі штучним інтелектом має бути чітко маркований. Зокрема, що для цього сектору потрібне регулювання.

Хоча Возняк не вірить, що штучний інтелект замінить людей, він попереджає, що такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який “звучить розумно”. Подібне зробить шахраїв ще більш переконливими.

Він стверджує, що відповідальність за все, що генерується штучним інтелектом і потім публікується у відкритому доступі, повинна лежати на тих, хто це публікує. Регулювання повинно притягувати до відповідальності великі технологічні фірми.

Однак, Возняк висловив сумніви, щодо того, що регулятори зроблять це правильно.

“Я думаю, що сили, які прагнуть грошей, зазвичай перемагають, і це трохи сумно”, — зазначив Возняк.