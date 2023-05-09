Spotify видалив десятки тисяч пісень, створених штучним інтелектом, які завантажив на платформу стартап Boomy. Компанія видалила близько 7% треків Boomy, що еквівалентно "десяткам тисяч" пісень.

Про це повідомило Financial Times.

Spotify запідозрила, що завантажені пісні використовувалися для “штучного стрімінгу”. Тобто коли прослуховування штучно збільшуються через онлайн-ботів, які видавали себе за слухачів-людей.

Boomy, запущений два роки тому, дозволяє користувачам обирати різні стилі, щоб створити автоматично згенерований штучним інтелектом трек. Надалі користувачі можуть викладати згенеровану музику на стрімінгові сервіси та отримувати з них роялті (платежі за користування).

За даними Boomy, користувачі створили понад 14 мільйонів пісень. У такий спосіб стримінгова платформа Spotify стикнулася з проблемою штучного стрімінгу. Видалення контенту Boomy стало частиною боротьби з цією проблемою.

“Штучний стримінг — це давня проблема всієї індустрії, яку Spotify намагається вирішити за допомогою нашого сервісу”, — заявили в компанії.

Випадок свідчить про зростаючу кількість пісень, створених штучним інтелектом, які щодня заполонюють стрімінгові платформи. Своєю чергою це призводить до зростання конкуренції в музичній індустрії та вимагає нових підходів до розв’язання проблеми штучного стрімінгу. Spotify підтверджує, що намагається боротися проблемою на своїй платформі.