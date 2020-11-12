Відомий американський бодібілдер, актор, 38-й губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер обурився через низький рівень відвідування кладовища в День ветеранів у США і провів паралель з кількістю відвідувачів мітингів чинного президента країни Дональда Трампа.

Відповідні відеокоментарі він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

День ветеранів – національне свято в США, що відзначається щорічно 11 листопада. Воно присвячене всім нині живим учасникам бойових дій (ветеранам усіх війн, в яких брали участь США). Дата 11 листопада – не випадкова: саме в цей день у 1918 році підписанням Комп’єнського перемир’я завершилася Перша світова війна.

Шварценеггер 11 листопада відвідав національне кладовище в Лос-Анджелесі, де поховані ветерани. В Instagram він опублікував відео з кладовища, в якому подякував усім тим, хто на фронті захищав США.

“Спасибі всім тим хоробрим чоловікам і жінкам на фронті, які роблять цю країну найбільшою країною в світі і найбільш вільною країною в світі… Тому що без них ми не були б такою великою нацією”, – зазначив Шварценеггер.

“Спасибі нашим ветеранам. Цей іммігрант всім вам зобов’язаний”, – підписав він своє відеозвернення (мається на увазі, що Шварценеггер родом з Австрії).

Згодом актор і політик опублікував нове відеозвернення, в якому висловив обурення з приводу того, що дуже мало людей прийшли на кладовище вшанувати пам’ять ветеранів.

Шварценеггер наголосив, що “був засмучений”, побачивши, що на кладовищі, “де було поховано майже 100 000 людей, ветеранів” прийшли “всього близько 20 осіб”.

“Подумайте про це. Я маю на увазі, що 20 людей і майже 100 тисяч ветеранів, похованих там”, – зазначив він.

Після цього Шварценеггер провів паралель з багатолюдними передвиборчими мітингами чинного президента США Дональда Трампа.

“Але потім люди йдуть, близько 20 тисяч осіб йдуть на політичний мітинг, де хтось обіцяє їм “зробити Америку великою”. Але суть у тому, що саме ці ветерани зробили Америку великою. Ніхто інший!” – зазначив актор.

“Я сподіваюся, що наступного року, коли я повернуся на цей цвинтар, я побачу там 20 000 патріотичних людей. Я сподіваюся побачити вас там. Я вважаю, що нам слід обговорити визначення патріотизму. Давайте поговоримо про це”, – підсумував Шварценеггер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We need to have a serious talk about patriotism. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 11 Ноя 2020 в 1:30 PST

Варто відзначити, що актор в останні роки неодноразово критикував Трампа. Так, у січні 2017 року Трамп і Шварценеггер влаштували “війну” в Twitter на тему “у кого більший рейтинг”.

Шварценеггер також публічно звертався до президента США Трампа з “пропозицією” помінятися посадами, щоб “люди знову могли спати спокійно”.

Крім того, Шварценеггер відзначав, що Трамп виглядав “розкислою макарониною” перед президентом Росії Володимиром Путіним.