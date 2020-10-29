Про це повідомляє Шведське агентство з безпеки харчових продуктів.

Відповідно до чинного законодавства ЄС комахи визначаються як так звана нова їжа. Такі продукти не можуть продаватися без попередньої оцінки Європейською комісією, що ці продукти не становлять загрози для здоров’я споживачів.

Більшість країн ЄС, включаючи Швецію, також трактували законодавство, яке застосовувалося раніше, таким чином, що всі форми комах повинні бути схвалені Європейською комісією перед їх продажем. Деякі країни, такі як Фінляндія, Данія та Нідерланди, по-різному тлумачили законодавство, яке раніше застосовувалося, і дозволяли продаж цілих комах.

27 жовтня Європейський суд прийняв рішення, за яким цілі комахи не підпадають під дію попереднього продовольчого законодавства, що відкрило шлях для продажу комах в Швеції.

Шведське агентство з безпеки харчових продуктів попереджає, що комахи можуть, як і інші продукти тваринного походження, містити хвороботворні бактерії. Також у комах можуть бути важкі метали та інші токсичні речовини.

Деякі комахи, особливо борошняні черв’яки і цвіркуни, можуть викликати алергічні реакції – зокрема у людей, які також мають алергію на молюски.

Компанії зобов’язані перевіряти, чи є продукти харчування безпечними і чи були виготовлені з дотриманням вимог гігієни.