Про це повідомили у Держсекретаріаті Швейцарії з економічних питань.
“12 жовтня 2020 Федеральний департамент економіки вніс зміни до списку осіб в додатку до постанови про заходи щодо Білорусі. У список додано 40 осіб. Заходи набувають чинності о 18:00 13 жовтня 2020 року”, – йдеться у повідомленні.
За повідомленнями білоруських ЗМІ, в список, зокрема, потрапили глава МВС Білорусі Юрій Караєв і його заступники, колишній керівник КДБ Білорусі Валерій Вакульчик і його заступники, колишній генпрокурор Олександр Канюк, голова Центрвиборчкому Лідія Ярмошіна і інші представники ЦВК.
- Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готує нові санкції проти Білорусі. До списку потрапить Олександр Лукашенко.