Швейцарія включила до списку санкцій 40 білоруських чиновників. Таке рішення передбачає блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд до країни.

Про це повідомили у Держсекретаріаті Швейцарії з економічних питань.

“12 жовтня 2020 Федеральний департамент економіки вніс зміни до списку осіб в додатку до постанови про заходи щодо Білорусі. У список додано 40 осіб. Заходи набувають чинності о 18:00 13 жовтня 2020 року”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, в список, зокрема, потрапили глава МВС Білорусі Юрій Караєв і його заступники, колишній керівник КДБ Білорусі Валерій Вакульчик і його заступники, колишній генпрокурор Олександр Канюк, голова Центрвиборчкому Лідія Ярмошіна і інші представники ЦВК.