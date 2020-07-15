Його дослідження опублікував портал Американської академії медицини за продовження життя.

У минулому Штадлер очолював Інститут імунології в Університеті Берна. Він проводить дослідження в галузі алергології та аутоіммунітету, а також є автором прикладних досліджень для виробництва рекомбінантних людських або штучних антитіл і вакцин для терапії.

Він прихильник вакцинації та генної інженерії, не підтримує альтернативну медицину.

Що стосується коронавірусу, вчений стверджує, що ті, кого ми називаємо безсимптомними носіями, насправді мають імунітет до COVID-19. У його дослідженні сказано, що не існує безсимптомних носіїв коронавірусу. Він порівняв так званих безсимптомних носіїв з дітьми, у яких захворювання проходить в дуже легкій формі.

“Наступним жартом, який поділяли деякі вірусологи, було твердження, що ті, хто хворіють без симптомів, все ще можуть заражати інших людей. У “здорових” хворих в горлі було б стільки вірусу, що у звичайної розмови між двома людьми було б достатньо, щоб здоровий заразив іншого здорового”, – заявив учений.

За його словами, медики в різних куточках світу часто допускали помилки, намагаючись знайти правильний алгоритм лікування коронавірусу. Це викликано тим, що часто медики заявляють про унікальність коронавірусу, але насправді, він дуже схожий з іншими вірусами, які поширюються в залежності від сезону і мутують в літній період.

“Небезпека коронавірусу полягає у відсутності імунітету до нього. Однак досліджень, які підтверджують це, немає”, -вважає він.

За його словами, всі висновки, які було зроблено про коронавіруси, не підтверджено науковими фактами і аргументами.

“Це була не наука, а чиста спекуляція, заснована на інтуїції, яку всі повторили один за одним”, – зазначив Штадлер.

Він проілюстрував своє припущення тим, що новий коронавірус був менше виражений в тих районах Китаю, де раніше відбулися спалахи вірусу SARS, викликав атипову пневмонію.

“Це явний доказ, що наша імунна система вважає SARS і коронавірус принаймні частково схожими і що один вірус може захистити нас від іншого”, – вважає він.

Ще один приклад. Раніше німецькі вчені проводили дослідження, згідно з яким у 34% жителів Берліна, які не хворіли коронавірусом, виявився набутий імунітет, за який відповідають Т-клітини. З цього випливає, що ці клітини, знаходячи у Sars-CoV-2 схожу структуру зі збудниками звичайної застуди, борються з ним.

Вчений зробив акцент на сезонності захворювання, пояснивши, що раніше вчені не вірили в це, через що було складено чимало невірних прогнозів.

“Коли перші сценарії ніде не збулися, дехто все ще чіпляється за моделі, що пророкують другу хвилю”, – вказує Штадлер.

Імунолог впевнений, що вірус уже зник, але, як сезонне захворювання, може повернутися взимку.

“Зараз вірус зник. Можливо, він повернеться взимку, але це буде не друга хвиля, а сезонний характер. Тим молодим і здоровим людям, які наразі ходять з масками на обличчі, було б краще носити шоломи, тому що ризик того, що щось впаде їм на голову, більший, ніж ризик серйозно заразитися коронавірусом … А взимку люди, які все одно захворіють, можуть надіти свої маски, щоб показати іншим, чому вони навчилися від цієї пандемії”, – заявив Штадлер.