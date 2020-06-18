Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він повідомив, що, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, коронавірус виявляють лише в 30 % випадків зараження.

“Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно провела дослідження і сказала: у всіх країнах світу в середньому виявляють 30 % випадків коронавірусної хвороби. Всі інші проходять безсимптомно, або люди не звертаються за медичною допомогою з легкими симптомами тощо. Це відбувається у всіх країнах. Україна, напевно, не виняток”, – зазначив він.

За словами Ляшка, на підставі цієї інформації МОЗ та Київська школа економіки розробили модель, порівнюючи ситуацію в Україні з даними ВООЗ.

“Якщо ми говоримо, що в світі в середньому виявляють 30 %, в Китаї на початку спалаху було 31 %, то Україна доходила в травні до 40-45 %… У середньому ми можемо говорити, згідно з їхньою моделлю та інформацією, що в Україна в середньому, можливо, потенційно захворіли 132 тис. людей. Але ці дані не підтверджені, це модельна ситуація“, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що для того, “щоб підтвердити ці дані” в Україні проводять ІФА-тестування, яке буде вибірково досліджувати наявність імунітету серед людей (в першу чергу в найбільш постраждалих населених пунктах, де захворіло багато медиків).

(На відео – з 9:15)