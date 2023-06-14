Швеція наклала штраф у розмірі 5,4 мільйона доларів на сервіс Spotify за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) Європейського Союзу. Spotify має намір оскаржити рішення.

Джерело: TechCrunch

Spotify – стримінговий музичний сервіс. Ця платформа пропонує легальний стримінг аудіозаписів від світових лейблів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія припинила продажі в Росії і закрила свій офіс у Москві.

На початку 2019 року Європейський центр цифрових прав (Noyb) подав скаргу проти Spotify, яка базується на тому, що Spotify чітко не повідомляє, як використовує персональні дані користувачів. Згідно з нормами європейського закону про захист даних (GDPR) споживачі мають знати, які дані про фізичну особу має компанія та як їх використовують.

У своїй заяві Стефано Россетті, юрист з питань конфіденційності Noyb, сказав:

“Ми раді бачити, що шведська влада нарешті вжила заходів. Основним правом кожного користувача є отримання повної інформації про обробку особистих даних користувачів. Однак справа тривала понад 4 роки і нам довелося судитися, щоб отримати рішення. Шведська влада однозначно повинна прискорити свої процедури”.

Представник компанії Spotify заявив, що компанія має намір оскаржити рішення:

“Spotify пропонує всім користувачам вичерпну інформацію про те, як обробляються їхні особисті дані. Під час розслідування виявили лише незначні аспекти нашого процесу, які, на їхню думку, потребують покращення. Однак ми не згодні з рішенням і плануємо подати апеляцію”.