Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін звернувся до китайців із проханням бути помірними в їжі та економити продовольство.

Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”.

За його словами, пандемія COVID-19 показала, що ризик дефіциту продовольства залишається актуальним, тому питання економії їжі потрібно сприймати всерйоз.

Голова КНР зазначив, що марнотратна поведінка громадян Китаю в цьому питанні “жахає і засмучує”.

“Необхідно зміцнити законодавство, посилити нагляд, вжити ефективних заходів, створити довгостроковий механізм і рішуче припиняти зайві витрати продовольства”, – сказав Сі Цзіньпін.

Лідер КНР вважає, що держава повинна проводити послідовну пропагандистську роботу в цьому напрямку: прищеплювати суспільству звичку помірності в їжі і зробити її почесною, а марнотратство – ганебним.