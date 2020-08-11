Про це повідомляє агентство “Сіньхуа”.
За його словами, пандемія COVID-19 показала, що ризик дефіциту продовольства залишається актуальним, тому питання економії їжі потрібно сприймати всерйоз.
Голова КНР зазначив, що марнотратна поведінка громадян Китаю в цьому питанні “жахає і засмучує”.
“Необхідно зміцнити законодавство, посилити нагляд, вжити ефективних заходів, створити довгостроковий механізм і рішуче припиняти зайві витрати продовольства”, – сказав Сі Цзіньпін.
Лідер КНР вважає, що держава повинна проводити послідовну пропагандистську роботу в цьому напрямку: прищеплювати суспільству звичку помірності в їжі і зробити її почесною, а марнотратство – ганебним.
- Раніше повідомлялося, що для вакцини від COVID-19, за умови забезпечення всього населення Землі, знадобляться інвестиції у сумі понад 100 мільярдів американських доларів.