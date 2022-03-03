Про це Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю журналістам, повідомляє Офіс президента України.

Спілкуючись з журналістами, український президент зазначив, що Україна не нападатиме на Росію. А те, що у Кремлі вимагають якихось “гарантій” від України – це інформаційна бомба загарбника.

“Ми не нападаємо на Росію, ми не збираємося на неї нападати. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні”, – зауважив український лідер.

Президент запитав, що потрібно Росії від України та закликав окупантів залишити території чужої держави. А якщо ж окупанти не готові залишити українську територію — Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним.

“Сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь. Тільки не на відстані 30-ти метрів один від одного, як було з Макроном чи Шольцом. Я ж твій сусід. Мене не потрібно на відстані тримати”, – наголосив президент України.