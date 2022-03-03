Сьогодні, 3 березня, звернувшись до росіян, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ відшкодує всі збитки, яких завдала Україні.

Про це Президент заявив у своєму зверненні.

Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І кажемо Росії: вчіть слова “репарації” та “контрибуції”. Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. У повному обсязі. А тих, хто загинув – ми не забудемо”, – наголосив він.

Зеленський заявив, що зараз росіяни руйнують українські міста та вбивають людей, відбираючи все, що для нас цінне та важливе.

Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію”, – акцентував він.

За його словами, росіяни вже використали усю можливу зброю проти українців.

Немає такої зброї, яку ви не використали б проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь відправити в Україну так звані гуманітарні колони”, – акцентував Зеленський.

Він додав, що тепер Росія не зможе врятуватися, адже мільйони людей її проклинають.

Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись”, – констатував Зеленський.

Нині українці в усіх регіонах, обпалених війною, отримують від влади усе необхідне. Зокрема, координаційні штаби працюють на повну, а справжні гуманітарні вантажі – в дорозі.

ДОВІДКА. Контрибуція – примусові післявоєнні виплати, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам, які перемогли.

Репарація — повне або часткове відшкодування збитків державою, що розпочала агресивну війну.