Про це повідомляє газета The Guardian.
У понеділок італійський уряд виділив 5 мільйонів євро на компенсацію кільком містам, які з усіх сил намагаються позбавитися вулканічного попелу.
Згідно з італійським законодавством, зола вважається особливим сміттям, що збільшує вартість її утилізації приблизно до 20 євро за кубічний метр. А вартість робіт з очищення може досягати більше 1 мільйона євро при кожному виверженні.
“Ситуація дуже серйозна. Вулиці, площі, дахи, балкони, машини – все в золі. З березня на наше місто випало близько 25 тисяч тонн золи. Люди використовують парасольки в якості захисту”, – зазначив Альфіо Превітера, член ради міста Джарре, яке найбільш постраждало від попелу Етни.
Вулканолог з Національного інституту геофізики в Катанії Борис Бенці уточнив, що при кожному виверженні Етна викидає від десятків тисяч до 200 тисяч кубометрів попелу.
“Щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, кілька міст накопичили величезні борги. Ми зіткнулися з фінансовим крахом”, – додав Превітера.
Щоб уникнути банкрутства міст, минулого тижня сенат схвалив закон, згідно з яким попіл більше не повинен вважатися особливим сміттям.
“Закон значно знизить витрати на утилізацію. Закон передбачає, наприклад, що золу можна використовувати в сільському господарстві, щоб зробити землю більш родючою, або в будівництві в якості цементу або наповнювача. Звичайно, проблема зберігається і тому, що виверження Етни ще не закінчилося”, – розповів інженер і керівник служби цивільного захисту Джарре Сільвіо Грассо.
З лютого Етна, який знаходиться на висоті 3300 метрів над рівнем моря, вивергається ефектними фонтанами лави висотою 2000 метрів. Вулканологи з Національного інституту геофізики в Катанії, які вивчають попіл, кажуть, що він відображає те, що вони називають “примітивною магмою”, яка виходить з надр гори і несе більший заряд газу, що пояснює незвичайно високі виверження.
- Ввечері, 16 лютого, в Італії на острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.