Десятки сицилійських міст знаходяться на межі банкрутства через те, що не мають достатньо коштів, щоб ліквідувати наслідки виверження вулкана Етна.

Про це повідомляє газета The Guardian.

У понеділок італійський уряд виділив 5 мільйонів євро на компенсацію кільком містам, які з усіх сил намагаються позбавитися вулканічного попелу.

Згідно з італійським законодавством, зола вважається особливим сміттям, що збільшує вартість її утилізації приблизно до 20 євро за кубічний метр. А вартість робіт з очищення може досягати більше 1 мільйона євро при кожному виверженні.

“Ситуація дуже серйозна. Вулиці, площі, дахи, балкони, машини – все в золі. З березня на наше місто випало близько 25 тисяч тонн золи. Люди використовують парасольки в якості захисту”, – зазначив Альфіо Превітера, член ради міста Джарре, яке найбільш постраждало від попелу Етни.

Вулканолог з Національного інституту геофізики в Катанії Борис Бенці уточнив, що при кожному виверженні Етна викидає від десятків тисяч до 200 тисяч кубометрів попелу.

“Щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, кілька міст накопичили величезні борги. Ми зіткнулися з фінансовим крахом”, – додав Превітера.

Щоб уникнути банкрутства міст, минулого тижня сенат схвалив закон, згідно з яким попіл більше не повинен вважатися особливим сміттям.

“Закон значно знизить витрати на утилізацію. Закон передбачає, наприклад, що золу можна використовувати в сільському господарстві, щоб зробити землю більш родючою, або в будівництві в якості цементу або наповнювача. Звичайно, проблема зберігається і тому, що виверження Етни ще не закінчилося”, – розповів інженер і керівник служби цивільного захисту Джарре Сільвіо Грассо.

З лютого Етна, який знаходиться на висоті 3300 метрів над рівнем моря, вивергається ефектними фонтанами лави висотою 2000 метрів. Вулканологи з Національного інституту геофізики в Катанії, які вивчають попіл, кажуть, що він відображає те, що вони називають “примітивною магмою”, яка виходить з надр гори і несе більший заряд газу, що пояснює незвичайно високі виверження.