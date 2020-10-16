У суботу, 17 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов: сильні дощі та пориви вітру.

Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.

“17 жовтня у більшості областей дощі, вдень в центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та Карпатському регіоні значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом)”, – зазначається в повідомленні.

Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім західних областей, очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі становитиме 5-10°, вдень 9-14°.

У Карпатах протягом доби температура складе 0-5° тепла.

На решті території України вночі стовпчики термометрів піднімуться до 10-15°, вдень до 15-20°, на півдні та сході до 24°.

Як поінформували в Київській міській держадміністрації, 17 жовтня в столиці очікуються сильний дощ і пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У зв’язку з цим в КМДА радять:

• у разі, якщо сильний дощ застав на вулиці, по можливості обходити великі дерева;

• не варто паркувати поруч із великими деревами автотранспорт;

• якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно знизити швидкість (їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування).