Російські силовики двічі за день затримали кримського активіста на адмінкордоні з півостровом.

Про це повідомили в “Кримській солідарності”.

“На КПП “Каланчак” російською прикордонною службою вдруге за сьогоднішній день затриманий активіст, який проживає в Старому Криму, Абдурахман (Володимир) Ульчіцкій”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перший інцидент стався близько 11 години ранку в напрямку Криму. У цей час родичі активіста, серед яких його дружина, а також родина її брата з чотирма дітьми, чекали на нього.

“Абдурахмана повели в приміщення, забрали телефон і ставили запитання щодо списку контактів та листувань в ньому. За дві години його відпустили. Він супроводжував родичів до українського КПП та відразу ж разом з дружиною повернувся назад”, — зазначили в “КС”.

Коли активіст та його дружина поверталися на територію півострова він був затриманий вдруге “співробітниками в формі з шевронами ФСБ”.

Також відомо, що під час другого затримання дружину активіста допитали. Їй було запропоновано питання “про її громадянськую позицію, про те, з якої причини відбуваються арешти в Криму, про те, що їй відомо про “Кримську солідарність”. Жінка відмовилася відповідати на запитання. За декілька годин обох відпустили.