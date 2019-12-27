Про це повідомили в “Кримській солідарності”.
“На КПП “Каланчак” російською прикордонною службою вдруге за сьогоднішній день затриманий активіст, який проживає в Старому Криму, Абдурахман (Володимир) Ульчіцкій”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перший інцидент стався близько 11 години ранку в напрямку Криму. У цей час родичі активіста, серед яких його дружина, а також родина її брата з чотирма дітьми, чекали на нього.
“Абдурахмана повели в приміщення, забрали телефон і ставили запитання щодо списку контактів та листувань в ньому. За дві години його відпустили. Він супроводжував родичів до українського КПП та відразу ж разом з дружиною повернувся назад”, — зазначили в “КС”.
Коли активіст та його дружина поверталися на територію півострова він був затриманий вдруге “співробітниками в формі з шевронами ФСБ”.
Також відомо, що під час другого затримання дружину активіста допитали. Їй було запропоновано питання “про її громадянськую позицію, про те, з якої причини відбуваються арешти в Криму, про те, що їй відомо про “Кримську солідарність”. Жінка відмовилася відповідати на запитання. За декілька годин обох відпустили.
- Раніше повідомлялося, що на в’їзді до Криму російські силовики затримали кримських татар. Вони поверталися з Москви, де проходив суд над першою сімферопольської групою “справи Хізб ут-Тахрір”.