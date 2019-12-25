На в'їзді до Криму російські силовики затримали кримських татар. Вони поверталися з Москви, де проходив суд над першою сімферопольською групою "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомили в об’єднанні “Кримська солідарність”.

За інформацією “КС”, затриманих допитували про можливі зв’язки з терористами. Також силовики ставили запитання, що стосуються віросповідання.

“О 22:05 при в’їзді в Крим на Керченському мосту приватний автобус з дев’ятьма кримськими татарами був зупинений співробітниками поліції. У всіх, хто знаходиться в автобусі перевірили документи. П’ятьом після цієї процедури паспорти не було повернуто, а їх самих вимагали пройти опитування. Їм були поставлені запитання про те, чи мають вони відношення до терористичної діяльності та який іслам вони сповідують. Питання були оформлені у вигляді анкети на опитувальному аркуші, який затриманим був вручений для заповнення. Пославшись на 51 ст. Конституції РФ, вони відмовилися від будь-яких відповідей”, — йдеться в повідомленні.

Йдеться про п’ятьох активістів та журналіста. А саме:

Селяметов Сабрі Ремзіевіч, активіст;

Хощу Осман Мустафаевич, активіст, був затриманий 11 липня цього року у будівлі Верховного суду в Москві, де проходив апеляційний суд на вирок першої бахчисарайської групи “справи Хізб ут-Тахрір”, щодо нього було складено адміністративний протокол;

Куламетов Зекій Ваітовіч, активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій у Криму;

Куркчі Рустем, активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій в Криму;

Куркчі Рустем, активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій в Криму; Мустафаєв Сейдамет Енверович, громадський журналіст, кореспондент “Грані.ру”.

На момент затримання вони поверталися з Москви, де проходив апеляційний суд на вирок першої сімферопольської групи “справи Хізб ут-Тахрір”.

Як стало відомо згодом, після допиту та огляду транспорту затриманих відпустили. Зараз усі вони повертаються додому.

“Самі затримані вважають цю обставину актом тиску щодо народу, з метою перешкоджання відвідувань судових засідань щодо кримських татар, заарештованих у політично вмотивованих справах”, — зазначили в “КС”.