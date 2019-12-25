Про це повідомили в об’єднанні “Кримська солідарність”.
За інформацією “КС”, затриманих допитували про можливі зв’язки з терористами. Також силовики ставили запитання, що стосуються віросповідання.
“О 22:05 при в’їзді в Крим на Керченському мосту приватний автобус з дев’ятьма кримськими татарами був зупинений співробітниками поліції. У всіх, хто знаходиться в автобусі перевірили документи. П’ятьом після цієї процедури паспорти не було повернуто, а їх самих вимагали пройти опитування. Їм були поставлені запитання про те, чи мають вони відношення до терористичної діяльності та який іслам вони сповідують. Питання були оформлені у вигляді анкети на опитувальному аркуші, який затриманим був вручений для заповнення. Пославшись на 51 ст. Конституції РФ, вони відмовилися від будь-яких відповідей”, — йдеться в повідомленні.
Йдеться про п’ятьох активістів та журналіста. А саме:
- Селяметов Сабрі Ремзіевіч, активіст;
- Хощу Осман Мустафаевич, активіст, був затриманий 11 липня цього року у будівлі Верховного суду в Москві, де проходив апеляційний суд на вирок першої бахчисарайської групи “справи Хізб ут-Тахрір”, щодо нього було складено адміністративний протокол;
- Куламетов Зекій Ваітовіч, активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій у Криму;
Куркчі Рустем, активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій в Криму;
- Мустафаєв Сейдамет Енверович, громадський журналіст, кореспондент “Грані.ру”.
На момент затримання вони поверталися з Москви, де проходив апеляційний суд на вирок першої сімферопольської групи “справи Хізб ут-Тахрір”.
Як стало відомо згодом, після допиту та огляду транспорту затриманих відпустили. Зараз усі вони повертаються додому.
“Самі затримані вважають цю обставину актом тиску щодо народу, з метою перешкоджання відвідувань судових засідань щодо кримських татар, заарештованих у політично вмотивованих справах”, — зазначили в “КС”.
- 24 грудня російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни кримським татарам, фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.
- Раніше в Росії суд виніс вирок п’яти кримським татарам, громадянам України, які нібито причетні до злочинів, пов’язаних з тероризмом та екстремізмом. Сумарно їх засудили до 68 років позбавлення волі.