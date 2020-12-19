Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ.

Цього тижня оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV. А саме, основне значення для лабораторної діагностики COVID-19 має метод ПЛР. Лабораторне обстеження таким методом буде проводитись особам, згідно з новим алгоритмом: із підозрою на COVID-19, які мають клінічні ознаки, з будь-якими ознаками інших ГРВІ, а також з ознаками пневмонії.

Також було додане скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. Цей тест робиться за 15 хвилин. Тепер це обстеження буде проводитися наступним особам: із підозрою на COVID-19, з ознаками інших ГРВІ, з ознаками пневмонії, громадянам, які були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19, громадянам, які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19, а також особам, які підлягають плановій госпіталізації.

У разі, якщо є відповідні ознаки, чи пацієнт підпадає під категорії: ознаки коронавірусної хвороби, будь-які респіраторні захворювання, або був тісний контакт з людиною, у якої підтверджений COVID-19, це дослідження буде рекомендоване сімейним лікарем.

Вже отримано більше 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП “Медичні закупівлі України”, в Україну ще буде доставлено 1,5 млн тестів. Мета МОЗ: проведення тестування таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць.