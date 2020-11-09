Податкова звітність президента Трампа свідчить про фінансові ускладнення, він стверджує, що втратив мільярди доларів доходу, перебуваючи на своїй посаді, а його старші сини кажуть, що сімейний бізнес позбувся десятків потенційних угод по всьому світу.

Про це пише американське видання The New York Times.

Тепер, коли виборці відмовили Трампу в другому терміні, він може спробувати повернутися до колись прибуткової кар’єри на телебаченні, на цей раз з явним політичним ухилом. Його сімейний бізнес також зможе надолужити згаяне, адже готелі і гольф-клуби сприяли зростанню прибутку Трампа до його обрання в 2016 році.

Після перемоги на президентських виборах чотири роки тому Трамп відмовився продати свою частку в Trump Organization і замість цього прийняв план, який, за його словами, усуне конфлікт інтересів. Серед іншого, Trump Organization пообіцяла відмовитися від нових угод за межами США і найняла радника з етики для перевірки певних вітчизняних підприємств.

Демократи і інші експерти стверджували, що це було всього лише напівзаходами, і дійсно, такий підхід мало допомагав президенту в пошуках лобістів, спонсорів.

Проте президентство позначилося на приватному сімейному бізнесі Трампа. У минулому році компанія відклала запропоновану мережу недорогих готелів, а звіти Трампа про розкриття фінансової інформації показали, що його основні об’єкти, що приносять грошові потоки, в значній мірі працювали не так. Чи не пред’являючи ніяких доказів, в минулому році Трамп заявив, що президентство “ймовірно коштувало мені від 3 до 5 мільярдів доларів”.

Найбільший удар, ймовірно, завдав заборону на нові іноземні угоди. Перед президентством компанія планувала серйозне розширення в Китаї. Компанія також провела дослідницьку роботу по створенню нових ділових партнерств в Колумбії, Бразилії та Туреччини.

Оскільки Трамп знову готовий стати приватною особою, у нього з’явилися перспективи для сімейного бізнесу.

Трамп може знову почати продавати своє ім’я.

Найшвидший спосіб для Trump Organization залучити гроші – це ліцензувати ім’я Трампа для таких проектів в сфері нерухомості, як готелі і житлові вежі.

Коли Трамп увійшов в Білий дім в 2017 році, керівники Trump Organization заявили, що компанія залишила після себе більше двох десятків таких угод з брендінгу, в тому числі в Китаї, Ізраїлі та по всій Південній Америці. Коли Трамп залишає свій пост, він стає популярним в деяких країнах, а його бренд широко відомий.

Угоди з брендінгу в значній мірі безризикові для компанії, оскільки вони не вимагають капітальних вкладень і зазвичай приносять від 500 000 до 1 мільйона доларів на рік на початковому етапі. Платежі часто знижуються після продажу квартир в житлових будинках, якщо тільки Trump Organization не укладає паралельні угоди про управління нерухомістю.

Компанія Трампа як і раніше зіштовхується з юридичної перевіркою.

Хоча Конгрес, можливо, більше не буде так зосереджений на ділової діяльності Трампа, прокуратура Нью-Йорка продовжить свої розслідування.

Офіс окружного прокурора Манхеттена проводить розслідування відносно Трампа і його компанії на предмет безлічі потенційних фінансових злочинів і вимагає його податкові декларації. Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк проводить окреме цивільне розслідування підозр у тому, що компанія невірно вказала свої активи, можливо, для зниження податків або отримання позик.

Компанія заперечувала будь-які правопорушення. Ерік Трамп, який керує компанією разом зі своїм братом Дональдом-молодшим, в минулому році назвав критику з боку демократів і ЗМІ основною причиною припинення планів по відкриттю нової лінії готелів.

У Трампа може з’явитися новий потік ділових партнерів.

Протягом останніх чотирьох років Боббі Р. Берчфілд, юрист з Вашингтона, працював радником з етики в Trump Organization, вивчаючи потенційні угоди і ділових партнерів.

З урахуванням того, що повинен бути погашений борг в розмірі понад 300 мільйонів доларів, який особисто гарантував президент, для Trump Organization може вимагати термінового укладення нових угод. Крім того, негативне рішення в ході аудиторської битви з Податковою службою може коштувати йому більше 100 мільйонів доларів, повідомила в вересні The Times.

Поляризована країна і пандемія можуть перешкодити відновленню.

Деякі з найбільш прибуткових володінь Трампа знаходяться в оплотах демократів, таких як Нью-Йорк і Чикаго. А його найбільший джерело доходів – гольф-курорт Дорал у Флориді – позбувся значно частини доходів від конференцій.

На посту президента Трамп спробував заповнити цю прогалину, принаймні частково, за допомогою заходів, організованих в його власності групами, пов’язаними з ним і республіканської політикою.

Трамп останнім часом в приватному порядку висловив ідею про те, щоб знову балотуватиметься в 2024 році.

Президент також може бути не останнім Трампом, що балотуються на виборні посади.

Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп також можуть мати політичні устремління в майбутньому.

Любов Трампа до телебачення.

Де і як Трамп знову заявить про себе в сімейному бізнесі, буде одним з інтригуючих питань. Колишня зірка реаліті-шоу, він може замість цього повернутися на телебачення в якості політичного експерта.

Наприклад, були попередні обговорення про придбання або запуску мережі під брендом Трампа.