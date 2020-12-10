Про це свідчать дані у системі Prozorro.

За інформацією джерела “Наші гроші”, до 15 лютого 2021 року на телебаченні та в інтернеті проведуть рекламну кампанію програми “Енергодім”, яка передбачає часткове відшкодування витрат на модернізацію систем опалення, утеплення, заміну вікон і дверей в багатоквартирних будинках. Першим 500 ОСББ відшкодують 60-70% витрат на матеріали, обладнання і роботи, а решті – 40-50% залежно від пакету.

Повідомляється, що у грудні виконавець розмістить п’ять відеороликів замовника на українських телеканалах: ICTV, Інтер, Новий, СТБ, Україна, 1+1, Мега, НТН, К1, НЛО-ТВ, Ентер-фільм, Піксель, Індиго TV, М1, Сонце, К2, ОЦЕ, 24 канал, ZOOM, М2.

Найбільша сума в 1,14 млн грн. припадає на рекламу на телеканалі СТБ Віктора Пінчука по 11 022 грн. А найдорожчим виявилось розміщення на його ж Новому каналі по 12 651 грн.

В інтернеті рекламу розміщуватимуть протягом усієї кампанії через канали комунікації Google search, Google Display Network, Facebook+Instagram, DV360, MGID і Phoenix. Вона має підняти кількість відвідувань сайту програми та звернень до чат-боту в месенджері Viber. Загальний попередній обсяг замовлення складає 500 тис кліків по 1,20-3,58 грн.

Найбільша сума у 347 тис грн. припадає на найдешевшу рекламу через DV360 по 1,20 грн. за клік. А найдорожчою виявилась реклама через Google search по 3,58 грн. за клік.

Вартість договору на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 7,38 млн грн.

Єдиним конкурентом ТОВ “Юніверсал Маккенн Медіа” було столичне ТОВ “Медіа Скоуп Глобал”, яке належить Андрію Кроленку та ТОВ “РКЛМ” Катерини Клименко. Під час торгів суперник запропонував на 15% нижчу ціну, а потім відмовився підписувати договір, тому замовник його відхилив.

Директором столичної “Юніверсал Маккенн Медіа” є Анна Братко, а засновником – ТОВ “Разом Ком’юнікейшнз”. Останнє належить Максиму Хандогію і кіпрській “Анез Венчерз Лімітед” британця Роберта Майкла Нобла, а керує ним Арман Маткулов.

Максим Хандогій – син українського дипломата Володимира Хандогія, який у 2010-2014 роках був послом України у Великій Британії, а в березні-жовтні 2009 року виконував обов’язки міністра закордонних справ в уряді Юлії Тимошенко. Зараз Володимир Хандогій – позаштатний радник з питань розвитку дипломатичної служби міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в уряді Дениса Шмигаля.