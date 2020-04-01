На першому етапі епідемії головним розсадником коронавірусної інфекції в Ізраїлі стали синагоги - за даними епідеміологічної служби МОЗ, там заразилися 24% хворих.

Про це повідомляє Іsraelinfo з посиланням на Центр національної інформації щодо боротьби з коронавірусом.

Відзначається, що в 47% ранніх випадків ізраїльтяни привезли інфекцію з-за кордону, в 13% МОЗ не зуміло визначити джерела зараження, 5% заразилися від своїх домашніх.

Серед випадків внутрішньої передачі вірусу в країні найпоширенішим місцем контакту були синагоги. У 19 школах заразилися коронавірусом 59 ізраїльтян. Один хворий, що з’явився в синагозі, заражав в середньому 3.11 людей, в найважчому випадку один інфікований передав вірус 17-ти членам своєї релігійної громади.

На другому місці серед розсадників інфекції виявилися готелі – там заразилися 37 осіб (15% від загальної кількості). У гіршому з випадків один хворий у готелі заразив п’ятьох, а середня кількість інфікованих з одного джерела в готелях становить 2.64.

Третє місце зайняли ресторани. У 21 ресторані підчепили вірус 28 осіб (12%), в гіршому з випадків один хворий заразив трьох.

7% хворих (18 осіб) заразилися коронавірусом в 14-ти супермаркетах, там один хворий заражав в середньому 1.33 людей. У гіршому з випадків від одного заразилися троє.

17 осіб заразилися в інших магазинах, з них 10 – в “Червоному піраті”, власник якого привіз вірус з Італії. У чотирьох інших магазинах заразилися 7 осіб.

У єшивах (єврейські вищі релігійні навчальні заклади, де вивчається Усний Закон, головним чином Талмуд -ред.) заразилися 12 осіб, в поліклініках і лікарняних касах – 11, в школах та інших освітніх установах – 8, в будинках для людей похилого віку та яслах – по 7.

П’ятеро заразилися в банкетних залах, шестеро – в клубах, четверо – в підліткових організаціях, троє – в тренажерних залах, двоє – в міквах (які, на відміну від інших названих закладів, залишаються відкритими).

Троє ізраїльтян заразилися 2 березня на виборчих дільницях, ще троє – на зустрічах (з хворими). Одна людина підхопила вірус в громадському сквері, один – в музеї, один в поїзді, один на ринку.