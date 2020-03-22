Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що хотів би організувати в країні масове тестування на коронавірус COVID-19.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Channel 12, інформує видання The Times of Israel.

Як пояснив Нетаньяху, “масові аналізи крові” могли б допомогти виявити тих, хто вже перехворів COVID-19 і у кого виробилися антитіла. Ці люди, за словами політика, могли б не дотримуватися карантину і “перезапустити економіку” Ізраїлю.

Нетаньяху зазначив, що системи охорони здоров’я країн всього світу можуть зіткнутися з неминучим крахом, якщо поширення коронавірусу не буде припинено. Він також висловив думку, що COVID-19 може виявитися найбільшою загрозою для людства з часів середньовіччя.

Нетаньяху наголосив, що Ізраїль, який закрив свої кордони через спалах вірусу, зараз “знаходиться в набагато кращому становищі”, ніж багато інших країн, але все ще потенційно може зіткнутися з “десятками тисяч загиблих”.

У зв’язку з цим політик поінформував, що хотів би: по-перше, знайти, ізолювати і вилікувати інфікованих; а по-друге, дати можливість тим, хто здоровий, повернутися до роботи і врятувати економіку.

Реалізації цих планів, за словами політика, могло б посприяти масове тестування на COVID-19.

“За нинішнього стану речей ми руйнуємо економіку”, – заявив Нетаньяху.

Варто відзначити, що днями він зобов’язав жителів Ізраїлю залишатися вдома. Такі надзвичайні заходи із обмеження пересування спрямовані на те, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Станом на вечір суботи повідомлялося про приблизно 900 випадків зараження в Ізраїлі і один летальний випадок.