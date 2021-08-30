Близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожно-транспортну пригоду з участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Про це повідомляє “Детектор медіа”.

23 серпня на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення, що автомобіль “Audi”, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Там же було вказано, що водій та пасажири “Audi” були в стані алкогольного сп’яніння.

Сам факт ДТП з участю Лучі підтвердили в УАФ.

“3 серпня о 15.45 у Дарницькому районі м. Києва сталася ДТП, в якій постраждав автомобіль Ford, в котрому перебували голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався інший автомобіль”, – сказано в повідомленні.

Там вже вказано, що арбітру та водію зробили операції.

А ось підтвердження, що за кермом чи в автомобілі був депутат від “Слуги народу” Трухін, журналістам за тиждень знайти не вдалося.

Телефон нардепа то був вимкнений, то він не відповідав на дзвінки та смс.

Разом з тим журналіст Taras Seredych дійсно 25 серпня опублікував фото особи, дуже схожої на Трухіна, на місці ДТП. Біля нього стоїть також чоловік у червоній футболці, який є на інших фото з ДТП.

Новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак протягом наступних кількох днів без пояснен почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося.

Зокрема, так зробили більше 30 українських всеукраїнських ЗМІ.

Ольга Вітак, редакторка сайту “Центр новин”, опублікувала скріни трьох листів, в яких їй “делікатно” пропонують за гроші зняти новину.

За даними спортивного журналіста та кореспондента автопроєкту Зупини_Лося Костянтина Андріюка, за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, в залежності від авторитетності видання.

29 серпня в ефірі телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна, автор відео стверджує, що “за словами потерпілих, аварію спровокував Трухін”​. Трухін з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті нема.

Журналіст Олексій Братущак зміг знайти сюжет за допомогою сервісу Megogo та опублікував його у Facebook. Поки що це єдине відео, яке є у відкритому доступі і яке доводять, що народний депутат Трухін був на місці аварії.