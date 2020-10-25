Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Виробництвом фільму займуться компанія Apple і студія A24.

Режисером стрічки стане чилієць Себастьян Леліо, відомий за драмою “Фантастична жінка”, відзначеною премією “Оскар”, і фільмом “Глорія”.

Сценарій для науково-фантастичного трилера про наречену Франкенштейна разом із режисером напишуть Лорен Шукер Блум і Ребекка Анджело (раніше працювали над фільмом “Людина-вовк” з Райаном Гослінгом у головній ролі).

Сюжет фільму буде натхненний класичною картиною “Наречена Франкенштейна”. У центрі кінострічки опиниться “створена бути ідеальною дружиною жінка.., яка тікає від свого творця, але стикається зі світом, що бачить у ній лише чудовисько”. В результаті вона повинна знайти свою справжню особистість і силу.

Йоханссон не лише виконає головну роль, але і стане продюсером фільму.

“Нареченій давно пора вийти з тіні чоловіка і побути на самоті. Ми з Себастьяном будемо дуже раді попрацювати разом із Ребеккою Анджело і Лорен Шукер Блум, звільнивши цю класичну антигероїню і реанімувавши її історію, щоб відобразити зміни, які ми бачимо сьогодні”, – зазначила актриса.

Дати початку зйомок і релізу стрічки поки не повідомляються.