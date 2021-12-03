Скейтборди від Ralph Lauren: 7 днів – 7 дек

Про це повідомила пресслужба Polo Ralph Lauren в Instagram.

Це не перше поява Polo Ralph Lauren у світі скейтбордингу – у 2018 році легендарний будинок вже випускав колекцію, вперше у ній використовується їх культовий ведмедик Polo Bear.

Саму концепцію цього ведмедика Ralph Lauren створив у 90-х роках. Ведмедик був уже і на фірмових светрах, капелюхах, кофтах, жилетках, кепках, капелюхах і навіть на циферблатах годинників. Але на деці скейтборда його побачити ніхто не очікував. Колекція демонструє універсальність цього персонажа та гнучкість до тенденцій модного будинку.



















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Колекція випущена до Різдвяних свят. Polo Ralph Lauren урочисто презентував колекцію 1 грудня в магазині Prince Street в Нью-Йорку зі зіркою “Пліткарки” і скейтбордистом Еваном Моком.