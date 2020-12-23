Скільки коштуватиме проїзд платними дорогами: Кабмін прийняв рішення

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Згідно з текстом постанови, ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі становить:

– для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів – EUR0,023 (80 копійок);

– для легкових автомобілів з причепом, мікроавтобусів з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних автомобілів з максимальною вагою до 3,5 тонн – EUR0,023 (80 копійок);

– для вантажних автомобілів з максимальною вагою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів до 12 тонн, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з вагою не більше 12 тонн – EUR0,045 (1 гривня 50 копійок);

– для вантажних автомобілів і автопоїздів з вагою понад 12 тонн, автобусів з кількістю місць більше ніж 29 і вагою понад 12 тонн – EUR0,133 (4 гривні 60 копійок).