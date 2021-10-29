Невелика група надбагатих людей могла б допомогти розв'язати проблему голоду у світі, вклавши лише частину свого власного капіталу, вважає директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі.

Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу CNN.

За словами Біслі, 42 мільйони людей перебувають у групі високого ризику голодної смерті. За його словами, одноразова пожертва у розмірі 6 мільярдів доларів від найбагатших людей світу — Ілона Маска, Джеффа Безоса та інших мільярдерів — могла б врятувати цих людей.

“Мільярдерам необхідно активізувати свою діяльність”, — сказав він.

Він зазначив, що статки Безоса, засновника Amazon, під час пандемії коронавірусу збільшилися більш ніж на 6 мільярдів доларів. А Маск, генеральний директор Tesla та SpaceX, нещодавно збільшив власний капітал на 6 мільярдів доларів лише за один день.

“У 400 найбільших мільярдерів США зростання чистого прибутку за останній рік склало 1,8 трильйона доларів. Все, про що я прошу, – це 0,36% … Світ у біді”, — переконує Біслі.

Біслі закликав мільярдерів зробити пожертву на цю суму, оскільки уряди наразі нездатні на це. Зміни клімату та COVID-19 створили “ідеальний шторм”, який посилив голодну кризу, каже він.

“Мільярдери мають діяти зараз — на одноразовій основі. Шість мільярдів доларів, щоб допомогти 42 мільйонам людей, які буквально помруть, якщо ми не досягнемо цього. Це нескладно. Я не прошу їх робити це щодня, щотижня, щороку”, — додав директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У звіті ООН, опублікованому в травні, йдеться про те, що принаймні 155 мільйонів людей зіткнулися з кризовим рівнем відсутності продовольчої безпеки у 2020 році.