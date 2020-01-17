У США експерти виявили останки тварини, яка могла першою вийти на сушу з морської акваторії. Вони належать стародавньому скорпіону.

Про це повідомляється в матеріалі британського видання The Guardian.

Відзначається, що скорпіони і раніше вважалися одними з перших живих істот, які вийшли з води. Однак нові скам’янілості можуть довести, що ці тварини змінили місце свого існування ще раніше.

Уточнюється, що скорпіон довжиною 2,5 сантиметри жив приблизно 437 мільйонів років тому. Його залишки вченим вдалося знайти ще 1980-х роках в американському штаті Вісконсін. Як і сучасні скорпіони, вид Parioscorpio venator (“родовий скорпіон і мисливець”) мав хвіст з жалом і дві великі клешні. Більше цього дослідників дивує внутрішня структура тварини.

“Цей скорпіон мав дихальні шляхи, що вказує на його здатність жити на суші. Це найстаріший з наявних у нас доказів, який вказує, коли тварини могли бути здатні на це”, – розповів доктор Ендрю Вендруфф з університету Оттербейна, що в штаті Огайо.

Повідомляється, що виявлені шляхи містять у собі легеневі перикардіальні пазухи, що з’єднують дихальні шляхи з кровоносною системою, як і у сучасних скорпіонів.

За словами доктора Вендруффа, залишки вказують, що стародавній скорпіон міг дихати повітрям. В той же час його залишки на три мільйони старше залишків тих скорпіонів, які раніше вважалися найбільш древніми.